Gençlere Psikolojik Dayanıklılık anlatıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından düzenlenen etkinliğe, Bozok Üniversitesi’nde görevli Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Doktor Yunus Hacımusalar ile Öğretim Üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doktor Mehmet Akif Cansız konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’nden 60 öğrenci, Cumhuriyet Ortaokulundan 100 öğrenciye ‘Psikolojik Dayanıklılık’ konulu sunum yaptı.