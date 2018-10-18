Gençlere Merkez

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, tesis inşaatında incelemelerde bulundu, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 700 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Gençlik Merkezi’nin içerisinde bilgisayar derslikleri, folklor ve dans derslikleri, satranç odaları, kafeterya, resim işleri atölyesinin bulunduğu belirtildi. Başkan Coşgun, Gençlik Merkezi kısa süre içerisinde faaliyete geçmesini beklediklerini belirterek, yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ve Tadilat Çalışmaları devam eden Spor Salonundaki çalışmaların son durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.