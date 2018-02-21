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Gençlere konferans

YOZGAT Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca öğrencilere konferans verdi.

Gençlere konferans

YOZGAT Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca öğrencilere konferans verdi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Gençlere konferans

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konferansta, Sait Çamlıca ‘Motivasyon ve Başarı’ konulu konferans gerçekleştirdi.
Konferansa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Öğrencilerin moral, motivasyonlarını artırmak, meslek seçimi gibi konularda yol göstermek amacıyla düzenlenen konferansın öğretmen ve veliler için de gerçekleştirileceği ifade edildi.

 

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