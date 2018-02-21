Gençlere konferans

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konferansta, Sait Çamlıca ‘Motivasyon ve Başarı’ konulu konferans gerçekleştirdi.

Konferansa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin moral, motivasyonlarını artırmak, meslek seçimi gibi konularda yol göstermek amacıyla düzenlenen konferansın öğretmen ve veliler için de gerçekleştirileceği ifade edildi.



