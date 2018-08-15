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Gençlere eğitim

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilen İş Kulübü eğitim çalışmaları 15 gencin katılımıyla devam ediyor.

Gençlere eğitim

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilen İş Kulübü eğitim çalışmaları 15 gencin katılımıyla devam ediyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Gençlere eğitim

İş Kulübü kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler gibi dezavantajlı konumdaki kişilere danışmanlık hizmeti yoluyla, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı eğitim programı olduğu hatırlatıldı. Kişilerin iş yaşamına geçiş süreçlerinde kariyerleriyle ilgili doğru kararlar alabilmeleri, bu doğrultuda kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri, iş arama/bulma sürecinde önemli olan bazı becerilerin farkına varmaları, geliştirmeleri amacıyla düzenlenen eğitim programlarına Sorgun Gençlik Derneği öncülük ediyor. İş Kulübünde 15 kişilik grupla bir haftalık eğitim programı ile hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerilerini geliştirilmeye yönelik eğitimler veriliyor. İş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İş Kulübü eğitimleri interaktif olarak da veriliyor.

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