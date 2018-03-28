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Gençler yazarlarla buluştu

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi gençler, yazarlarla buluşup, söyleşi yaptı.

Gençler yazarlarla buluştu

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi gençler, yazarlarla buluşup, söyleşi yaptı.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Gençler yazarlarla buluştu

Şair ve Yazar Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun, Gençlik Merkezi’nde gençlerle samimi bir havada geçen söyleşide, yazarlar anılarını da paylaştı. Yazdıkları şiirleri seslendiren Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun, gençlere hayat tecrübelerini, yazarlık hayatlarını anlattı, eserlerini nasıl kaleme aldıklarına değindi. Sanatı ve ilmi okuduğu şiirlerle gençlerle paylaşan Yazgan, sanata olan önemi anlattı, gençlik dönemini nasıl geçirmeleri, kendilerini nasıl geliştirmeleri konusunda da tavsiyede bulundu. Söyleşinin son kısmında ise gençler, merak ettikleri konuda sorular yöneltip, yanıtlarını aldı.

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