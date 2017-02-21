Gençler şiiriyle yarıştı

Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya il merkezi ve ilçelerden 14-17 yaş erkek, 14-17 yaş bayan, 18-24 yaş erkek ve 18-24 yaş bayan kategorilerinde toplamda 31 genç katıldı.
Gençlerin duygu yoğunluğu yüksek şiirlerle jüri karşısına çıktığı yarışmada dereceye giren isimler ve şiirleri şöyle:
14-17 YAŞ ERKEK
KATEGORİSİNDE:
1. Muhammed Furkan Yıldız / Çanakkale Şehitlerine
2. Abdulbaki Bayındır / Bu Vatan Kimin
3. Samed Ateş / Ordunun Duası
14-17 YAŞ BAYAN
KATEGORİSİNDE:
1. Sebahat Teker / Şehidin Destanı
2. Gülten Ertürk / Bir Elif Bir Mehmet Olmak
3. Seher Betül koçer / 30 Kuş
18-24 YAŞ ERKEK KATEGORİSİNDE:
1. Ahmet Yaşar Erten / Övün Ey Çanakkale
2. Duran Coşkun / Kalk Yiğidim
3. Ufuk Yıldız / Fatih Marşı
18-24 YAŞ BAYAN
KATEGORİSİNDE:
1. Naciye Söker / Bayrak
2. Merve Özkan / Dua
Dereceye giren gençler 25 Mart tarihinde Eskişehir'de yapılacak bölge yarışmasında Yozgat'ı temsil edecek.
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