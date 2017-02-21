Gençler şiiriyle yarıştı

Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya il merkezi ve ilçelerden 14-17 yaş erkek, 14-17 yaş bayan, 18-24 yaş erkek ve 18-24 yaş bayan kategorilerinde toplamda 31 genç katıldı.

Gençlerin duygu yoğunluğu yüksek şiirlerle jüri karşısına çıktığı yarışmada dereceye giren isimler ve şiirleri şöyle:

14-17 YAŞ ERKEK

KATEGORİSİNDE:

1. Muhammed Furkan Yıldız / Çanakkale Şehitlerine

2. Abdulbaki Bayındır / Bu Vatan Kimin

3. Samed Ateş / Ordunun Duası

14-17 YAŞ BAYAN

KATEGORİSİNDE:

1. Sebahat Teker / Şehidin Destanı

2. Gülten Ertürk / Bir Elif Bir Mehmet Olmak

3. Seher Betül koçer / 30 Kuş

18-24 YAŞ ERKEK KATEGORİSİNDE:

1. Ahmet Yaşar Erten / Övün Ey Çanakkale

2. Duran Coşkun / Kalk Yiğidim

3. Ufuk Yıldız / Fatih Marşı

18-24 YAŞ BAYAN

KATEGORİSİNDE:

1. Naciye Söker / Bayrak

2. Merve Özkan / Dua

Dereceye giren gençler 25 Mart tarihinde Eskişehir'de yapılacak bölge yarışmasında Yozgat'ı temsil edecek.