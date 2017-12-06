Gençler için seminer

Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özalp, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın çok büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini, bu değişim ve dönüşümün Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla hızlandığını söyledi. Özalp, “Öğrencilerin dünyada yaşanan çok hızlı bir şekilde gerçekleşen değişim-dönüşümün gerisinde kalmamaları için, iyi bir şekilde kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapmaları gerekir.” dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tayyip Duman ise, milli beraberlik ve farkındalık duygusuna vurgu yaptı. Öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkında olmaları ve bu enerjiyi açığa çıkarmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Duman, her daim yılmadan ve yorulmadan çalışmak gerektiğinin altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Hatice Çilsalar ve Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan ise doğru öğrenmenin ve verimli çalışmanın yollarını sunum eşliğinde açıkladı.

İŞKUR’dan Seminer

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Bozok Üniversitesinde okuyan öğrencilere ‘Hayalinizdeki Kariyere Ulaşma Teknikleri’ konulu seminer verildi. Bozok Üniversitesi İİBF öğretim görevlisi Mahmut Akın, bu ve benzeri eğitimlerin öğrenciler için önemli olduğuna değindi. İş ve Meslek Danışmanı İbrahim Ekinci, mezuniyet sonrasında öğrencileri bekleyen süreç hakkında bilgi verdi. Cv hazırlama, Mülakat teknikleri ve Mesleki Yönelim Test Bataryası ayrıntılı olarak anlatıldı. Abdullah Abdülkadir Karaduman, beyninin çalışma prensipleri, kariyer planlama, iletişim ve dürüstlük konularında öğrencilere bilgi aktardı.

