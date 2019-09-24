GENÇLER HAZIR!

Eğitim çalışmasının, PRODES programı kapsamında desteklenen, ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında gerçekleştirildi kaydedildi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, proje yazabilen, yürütebilen gençlerin daha kolay istihdam edilebildiğine dikkat çekerek, ‘’Yüzlerce kurum, kuruluş ve STK Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı arıyor. Kendi mesleğinizin yanında farklı becerilere sahip olmak, toplumsal sorunlara çözüm üretmek sizi herkesten farklı kılıyor’’ dedi. Uğuz, şirketlerin işe alacakları gençleri seçerken üniversite yıllarını nasıl geçirdiklerine de baktıklarını, Sivil Toplumdaki çalışmaların önemsendiğini hatırlattı. Uğuz, ‘’Birlikte çalışacakları gençlerin proje üretmesini, sorun çıktığında çözüm bulmasını ve takımla birlikte uyum içinde çalışmasını da bekliyorlar. Firmaların işe alacakları gençlerden beklentisini sadece iyi bir okuldan mezun olup verilen işi iyi yapması oluşturmuyor. Onlar şirketlerine farklılık getirecek projeler üreten, sorgulayan, sorun çıktığında çözüm üretebilecek gençler arıyor. Sorumluluk sahibi olması, takım çalışmalarına yatkınlığı ve liderlik özelliği taşıması da en çok aranan nitelikler arasında yer alıyor’’ diye konuştu. Başkan Uğuz, hafta sonu gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla, gençlere sadece ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ verilmediğini, eğitimin yanı sıra yaratıcılık, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme, sunum yapma becerilerinin de kazandırılmasının amaçlandığını anlattı. Uğuz, ‘’İki günün sonunda toplumsal sorunları kendine dert edinen 30 genç sorunlara çözüm üretmek için 5 proje hazırladı. Hazırlanan projeler geliştirilerek ilgili kurumlara sunulacak. 2 gün boyunca düşünen, çalışan, yorulan, emek veren ve bir şeyleri kendine dert edinen gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. Eğitim sonunda katılımcı gençlere belgeleri törenle verildi.

