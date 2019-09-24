Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100021
ALTIN
279.868
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1093
EURO
6.2958

GENÇLER HAZIR!

SORGUN Gençlik Derneği tarafından düzenlenen ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ ilişkin eğitim çalışması tamamlandı.

GENÇLER HAZIR!

SORGUN Gençlik Derneği tarafından düzenlenen ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ ilişkin eğitim çalışması tamamlandı.

24 Eylül 2019 Salı 00:00
GENÇLER HAZIR!

Eğitim çalışmasının, PRODES programı kapsamında desteklenen, ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında gerçekleştirildi kaydedildi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, proje yazabilen, yürütebilen gençlerin daha kolay istihdam edilebildiğine dikkat çekerek, ‘’Yüzlerce kurum, kuruluş ve STK Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı arıyor. Kendi mesleğinizin yanında farklı becerilere sahip olmak, toplumsal sorunlara çözüm üretmek sizi herkesten farklı kılıyor’’ dedi. Uğuz, şirketlerin işe alacakları gençleri seçerken üniversite yıllarını nasıl geçirdiklerine de baktıklarını, Sivil Toplumdaki çalışmaların önemsendiğini hatırlattı. Uğuz, ‘’Birlikte çalışacakları gençlerin proje üretmesini, sorun çıktığında çözüm bulmasını ve takımla birlikte uyum içinde çalışmasını da bekliyorlar. Firmaların işe alacakları gençlerden beklentisini sadece iyi bir okuldan mezun olup verilen işi iyi yapması oluşturmuyor. Onlar şirketlerine farklılık getirecek projeler üreten, sorgulayan, sorun çıktığında çözüm üretebilecek gençler arıyor. Sorumluluk sahibi olması, takım çalışmalarına yatkınlığı ve liderlik özelliği taşıması da en çok aranan nitelikler arasında yer alıyor’’ diye konuştu. Başkan Uğuz, hafta sonu gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla, gençlere sadece ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ verilmediğini, eğitimin yanı sıra yaratıcılık, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme, sunum yapma becerilerinin de kazandırılmasının amaçlandığını anlattı. Uğuz, ‘’İki günün sonunda toplumsal sorunları kendine dert edinen 30 genç sorunlara çözüm üretmek için 5 proje hazırladı. Hazırlanan projeler geliştirilerek ilgili kurumlara sunulacak. 2 gün boyunca düşünen, çalışan, yorulan, emek veren ve bir şeyleri kendine dert edinen gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. Eğitim sonunda katılımcı gençlere belgeleri törenle verildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
GENÇLER HAZIR!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİL Koleji açıldı
BİL Koleji açıldı
Borsadan öğrencilere destek
Borsadan öğrencilere destek
Nöbet sistemi değerlendirildi
Nöbet sistemi değerlendirildi
Belediyeden üniversite öğrencilerine yardım
Belediyeden üniversite öğrencilerine yardım
Merkez köy yollarında
Merkez köy yollarında
TARIMA DAYALI LiSE AÇILMALI
TARIMA DAYALI LiSE AÇILMALI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim