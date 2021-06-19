Gençler dergi çıkardı

Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Zamanda Kültürel Yolculuk’ dergisi çıktı.

Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Danışman Öğretmeni Mühibe Akyıldız liderliğinde 'Zamanda Kültürel Yolculuk Değerlerimiz’ adlı dergi hazırlayarak, Okul Müdürü Vedat Demirel eşliğinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret edip, dergilerini hediye ettiler. Öğrenciler çıkardıkları dergiyle, toplumumuzda uygulanan veya unutulan değerleri araştırıp, unutulmaya yüz tutan değerler ile toplum tarafından belirtilen ritüellerin tarihte ilk olarak hangi koşullarda, ne amaçla uygulandığı hakkında araştırma yaparak, sözcüklerini kaleme döktü. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bir toplumun önemli yapı taşlarından bir tanesi de o toplumun değerleri ve kültürüdür. Sizler yaptığınız bu çalışmayla geçmişten geleceğe ışık tutmuş oluyor, bizleri bir nevi edatlarımızla buluşturmuş oluyorsunuz’’ dedi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Yazıcı, çalışmada emeği geçen Okul yöneticilerini, öğretmeni ve her bir öğrenciyi tebrik etti.