Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94748
ALTIN
232.805
DOLAR
5.9853
STERLİN
7.8364
EURO
6.9280

Gençler Bilim Fuarını gezdi

ÇAYIRALAN ilçesi Yukarı Yahyasaray Ortaokulu’nda 17 öğrenci, Okul Müdürü Kübra Dokucu gözetiminde Kayseri Bilim Merkezi’ni gezdi. Geziye Çayıralan Belediyesi de destek verdi.

Gençler Bilim Fuarını gezdi

ÇAYIRALAN ilçesi Yukarı Yahyasaray Ortaokulu’nda 17 öğrenci, Okul Müdürü Kübra Dokucu gözetiminde Kayseri Bilim Merkezi’ni gezdi. Geziye Çayıralan Belediyesi de destek verdi.

12 Ekim 2018 Cuma 01:07
13 Okunma
Gençler Bilim Fuarını gezdi

Geziye katılan öğrenciler, kalıcı sergi salonunda bulunan onlarca deney düzeneği üzerinde çalışma yaptı, çeşitli aktivitelere katıldı. Türkiye’nin en büyük planetaryumunda Kozmik Macera adı filmi izleyen öğrenciler, uzay hakkında bilgi veren bu film sayesinde birçok şeyi eğlenerek öğrenme imkanı buldu. İki saat süren eğitici ve öğretici aktivitelerden sonra hayvanat bahçesine giden öğrenciler, birçok farklı türde hayvanı görerek, bilgi edindi.

Anahtar Kelimeler:
Gençler Bilim Fuarını Gezdi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Festivalde Bozok rüzgarı
Festivalde Bozok rüzgarı
Miniklere bilimsel eğitim
Miniklere bilimsel eğitim
Başarı için toplandılar
Başarı için toplandılar
Protokol kuralları anlatıldı
Protokol kuralları anlatıldı
Eğitime destek
Eğitime destek
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim