Gençler Bilim Fuarını gezdi

Geziye katılan öğrenciler, kalıcı sergi salonunda bulunan onlarca deney düzeneği üzerinde çalışma yaptı, çeşitli aktivitelere katıldı. Türkiye’nin en büyük planetaryumunda Kozmik Macera adı filmi izleyen öğrenciler, uzay hakkında bilgi veren bu film sayesinde birçok şeyi eğlenerek öğrenme imkanı buldu. İki saat süren eğitici ve öğretici aktivitelerden sonra hayvanat bahçesine giden öğrenciler, birçok farklı türde hayvanı görerek, bilgi edindi.