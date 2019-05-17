Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87204
ALTIN
250.417
DOLAR
6.0238
STERLİN
7.7456
EURO
6.7331

Genç yazarlardan hediye

SORGUN Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6/ A sınıfı öğrencileri değerlerimiz özümüzdür projesi kapsamında 'Fark Yaratan Yıldızlar' adlı yazdıkları kitabı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, başkanlığındaki heyet ile birlikte ziyaret ettikleri Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'ya hediye ettiler.  

Genç yazarlardan hediye

SORGUN Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6/ A sınıfı öğrencileri değerlerimiz özümüzdür projesi kapsamında 'Fark Yaratan Yıldızlar' adlı yazdıkları kitabı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, başkanlığındaki heyet ile birlikte ziyaret ettikleri Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'ya hediye ettiler.  

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
11 Okunma
Genç yazarlardan hediye

Yazıcı, öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi noktasında katkı sağlamak amacıyla ortaya çıkan eserden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yazıcı, genç yaşta yazmaya başlamanın üst bir yetenek olduğunu vurgulayarak, yazmanın, hayata farklı açıdan bakabilme, kendini rahat ifade edebilme, olaylar arasında bağlantı kurarak problem çözme ve algılama yetilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, öğrencilere yazmaktan asla vazgeçmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Öğrencilere hediye takdiminde bulunarak teşekkür belgesiyle ödüllendiren Yazıcı, yazarlık yolunda kendilerine başarılar dileyip, kitabın oluşmasında emek veren ve katkı sağlayan herkse teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitimi değerlendirdi
Eğitimi değerlendirdi
Okul inşaatlarına devam
Okul inşaatlarına devam
ŞENLiK HAZIRLIKLARI TAMAM
ŞENLiK HAZIRLIKLARI TAMAM
Erken Çocukluk Çalışmaları
Erken Çocukluk Çalışmaları
Bilişim Etkinlikleri Başladı
Bilişim Etkinlikleri Başladı
RENKLi KUTLAMA
RENKLi KUTLAMA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim