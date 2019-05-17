Genç yazarlardan hediye

Yazıcı, öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi noktasında katkı sağlamak amacıyla ortaya çıkan eserden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yazıcı, genç yaşta yazmaya başlamanın üst bir yetenek olduğunu vurgulayarak, yazmanın, hayata farklı açıdan bakabilme, kendini rahat ifade edebilme, olaylar arasında bağlantı kurarak problem çözme ve algılama yetilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, öğrencilere yazmaktan asla vazgeçmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Öğrencilere hediye takdiminde bulunarak teşekkür belgesiyle ödüllendiren Yazıcı, yazarlık yolunda kendilerine başarılar dileyip, kitabın oluşmasında emek veren ve katkı sağlayan herkse teşekkür etti.