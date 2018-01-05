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Genç Yazarlar imzaladı

TÜRKİYE İlim ve Edebiyat Eseri Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür Turizm Bakanlığınca desteklenen ‘7 Bölge 7 Şehir Edebiyat Atölyesi’ çalışmaları tamamlandı.

Genç Yazarlar imzaladı

TÜRKİYE İlim ve Edebiyat Eseri Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür Turizm Bakanlığınca desteklenen ‘7 Bölge 7 Şehir Edebiyat Atölyesi’ çalışmaları tamamlandı.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Genç Yazarlar imzaladı

Yozgat Edebiyat Atölyesine katılan 20 temsilciden oluşan genç yazarlar, Milli Kütüphanede yapılan görkemli imza gününe katıldı. Atölye katılımcıları tarafından gönderilen yazı ve şiirler ‘Yozgat Edebiyat Atölyesi’ kitabında yayımlandı. Kitap ücretsiz olarak katılımcılara dağıtılıyor. Bu kapsamda Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesin de kitap dağıtım ve imza töreni gerçekleştirildi. Okul Müdürü Adil Arslan, Edebiyat Öğretmeni Serap Erdoğan’ın katıldığı imza töreninde Genç Yazarlar eserlerini imzaladı. İLESAM Yozgat Temsilcisi ve Yozgat Şairler – Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, eserin yayınlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, katılımcı gençlere, destek veren tüm okul müdürlerine, edebiyat öğretmenlerine teşekkür etti. Sargın, ‘’Yorucu bir çalışma oldu ama emeğimize değdi. Bundan sonra da gençlerin yanında olmaya, onları maddi ve manevi bakımdan desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.

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