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Gelişim Planı Değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda gelişim planı değerlendirmesi yapıldı.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:24
Gelişim Planı Değerlendirildi

Yazıcı, İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları, Meslek Liseleri, Ortaokullar, İlkokullar ve Okul Öncesi Müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptı. Toplantıda salgınla ilgili alınan tedbirler, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinin değerlendirilmesi, okul ve kurumların ihtiyaçları, kış mevsimi hazırlıkları konuşuldu. Avrupa Birliği, Kalkınma ajansları, TÜBİTAK projeleri, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler ele alındı. Akademik başarının artırılmasına yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar, dezavantajlı öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar, EBA destek noktaları, ölçme değerlendirme ve izleme süreçleri, velilere yönelik seminer ve eğitimler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, son 3 yılda okullardan akademik başarı durumları ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları konuları görüşüldü. Her okul Müdürü kendi okuluyla ilgili gündem maddelerine göre bilgi alış verişinde bulundu. Toplantıya katılan Okul Müdürlerine yaptıkları çalışmalar ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür eden Yazıcı, ayrı ayrı tüm branş öğretmenlerle de aynı formatta toplantı yapacağını dile getirdi.

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Gelişim Planı Değerlendirildi
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