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Gelişim Kursu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğrenci Pansiyonlarında açtırdığı gelişim kurslarının devam ettirildiğini duyurdu. Yozgat il genelinde pansiyonlarda kalan öğrenciler, sosyal, sportif, sanatsal becerilerini geliştirmek, dil becerilerini artırmak amacıyla çeşitli kurslar açıldı. Hat, ebru, işaret dili, halk oyunları, resim, zeka oyunları, basketbol, minyatür, güreş gibi alanlarda öğrencilerin vakitlerini kaliteli geçirmeleri için Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açılan kurslar faaliyetlerine devam ediyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:35
Gelişim Kursu
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Anahtar Kelimeler:
Gelişim Kursu
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