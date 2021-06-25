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Geleneksel tören

Yozgat’ın Çekerek İlçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde geleneksel mezuniyet töreni yapıldı.

25 Haziran 2021 Cuma 00:43
Geleneksel tören

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin geleneksel olarak düzenlediği mezuniyet programı katıldı. Akkan, ‘’Covid19 döneminde bir mezuniyetin daha başarıyla tamamlanmasından son derece memnuniyet duymaktayım. Mezuniyetiniz yeni bir başlangıç olması, gireceğiniz üniversite sınavında yeni kapıların açılması yönünde bir adım olması temennilerimi paylaşıyorum. Her birinize girmiş olduğunuz sınavlarda başarılar dilerim’’ dedi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu program kapsamında çeşitli etkinliklerde yapıldı. •Ahmet Ayverdi•

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Geleneksel Tören
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