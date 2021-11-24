Geleceğin mimarları

Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, Türk toplumunun şekillenmesinde önemli değeri olan, geleceğin teminatı evlatlarımızı büyük bir sabır ve fedakarlıkla yetiştiren öğretmenlerin, toplumumuzun en saygıdeğer, cefakar insanları olduğunun altını çizdi. Polat, ‘’Eğitim bugün kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olarak vurgulanmakta olup, bu anlamda ülkemizin aydınlanmasında ve gelecekte daha eğitimli, bilgili ve bilinçli bireyler oluşturulmasında öğretmenlerimizin bilgisi ve eğitim anlayışı son derece önemlidir’’ dedi. Polat, milletin, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğretmenlerin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürmekte olduğuna vurgu yaptı. Polat mesajında, ‘’Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum’’ ifadelerini kullandı.