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Geleceğimiz tehlikede

Eğitim İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, mevcut eğitim sisteminin ve uygulamalarının geleceğimizin teminatı olan çocukları, gençleri geleceğe hazırlamaktan çok uzak kaldığını söyledi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:38
Geleceğimiz tehlikede

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemiye  rağmen tarihini değiştirerek, velilerin ve öğrencilerin bulaşı itirazına rağmen düzenlediği 2020 Liseye Geçiş Sınavı’nın ortaya çıkardığı tablo açısından ibretlik olduğunu söyledi. Tuygun, mevcut eğitim sistemi ve uygulamalarının geleceğimizin teminatı olan çocukları, gençleri geleceğe hazırlamaktan uzak kaldığını kaydetti. Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, çocukların giderek bu sınavdan umudunu kestiğine vurgu yaparak, sınav sonuçlarının gençlerin bu sınava ve adaletine güveninin kalmadığını gösterdiğini anlattı. Tuygun açıklamasında, ‘’LGS rakamları göstermiştir ki; eğitim sistemimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan, onların düşlerine ayak uydurmaktan uzaktır. Yine görülmüştür ki onca teşvike, dayatmaya, devlet bütçelerinden aslan payıyla beslemeye rağmen iktidarın kendi tabanını hoş etmek için açtığı imam hatip okulları, öğrencilerin de velilerin de kaçtığı kurumlar haline gelmiştir. Birçok alanda geçen seneki rakamlara yakın sonuçlar veren 2020 LGS, bozuk sistemde bir yıl boyunca gözle görülür bir iyileşme yapılmadığını da ortaya koymuştur. Çocuklarımızın istediği okullarda, yetenek ve yönelimlerine göre, ailelerinin gelir durumuna bakılmadan, çağın gelişmeleriyle ve değerleriyle iç içe eğitim gördüğü bir Türkiye; Eğitim-İş'in verdiği laik, parasız, bilimsel ve adil eğitim mücadelesiyle yaratılabilecektir’’ ifadelerini kullandı.

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Geleceğimiz Tehlikede
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