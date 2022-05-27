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Geleceğimiz emin ellerde

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:21
Geleceğimiz emin ellerde

Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Çakır, “Öğrencilerimizin birbirinden güzel projelerini tanıma imkânımız oldu. Emeği geçen öğretmen, yönetici ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.
GELECEĞE UMUTLU BAKIYORUZ
Çekerek Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışına Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, daire amirleri, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuarı gezerek öğrencilerin sergilemiş olduğu projeleri inceleyen Kaymakam Güzel, “Birbirinden ilginç etkinlik ve projelerin sergilendiği fuara emek veren idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları, verdiği emekleri gördükçe geleceğe umutlu bakıyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Gençler ile gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Çakır, “Gençlerimizin geliştirdiği projeler hakkında bilgi aldık. Geleceğimiz inşallah emin ellerde” dedi. •Haber Merkezi•

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Geleceğimiz Emin Ellerde
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