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Geleceğe soğukta hazırlanıyorlar

YOZGAT’ta öğrencilerin ders çalıştıkları Millet Kıraathanesinin soğukluğu öğrencileri üşütüyor.

Geleceğe soğukta hazırlanıyorlar

YOZGAT’ta öğrencilerin ders çalıştıkları Millet Kıraathanesinin soğukluğu öğrencileri üşütüyor.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
Geleceğe soğukta hazırlanıyorlar

Millet Kıraathanesinde ders çalışan ve kitap okuyan gençler havaların soğumasına rağmen binanın ısıtılmadığını belirttiler.
Yozgat’ta ders çalışma ortamlarının kısıtlı olmasından dolayı öğrencilerin büyük çoğunluğu il halk kütüphanesi ve Millet Kıraathanesini kullanıyor.
Ders çalışan öğrencilerin birçoğu lise sınavları, üniversite sınavları, hakimlik savcılık sınavları gibi önemli sınavlara bu mekanlarda hazırlanıyorlar.
Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Millet Kıraathanesi’nin ısıtılmasını talep eden öğrenciler, zaman zaman çay ikramı yapılmasını da talep ettiler.

Son Güncelleme: 18.11.2019 16:29
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Geleceğe Soğukta Hazırlanıyorlar
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