Geçmiş olsun ziyareti

Kaya, geçen hafta Karabalı Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Belencumafakılı Köyü İlkokulu öğretmenleri hafif yaralandıklarını hatırlattı. Kaya, öğretmenlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
24 Mart 2021 Çarşamba 00:27
SOGRUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, kısa süre önce okul yolunda trafik kazası geçiren öğretmenleri ziyaret etti.
Kaya, geçen hafta Karabalı Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Belencumafakılı Köyü İlkokulu öğretmenleri hafif yaralandıklarını hatırlattı. Kaya, öğretmenlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.