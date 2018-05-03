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Fuarlar başladı

YOZGAT’ta eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken okullar TÜBİTAK Bilim Fuarlarına start verdi.

Fuarlar başladı

YOZGAT’ta eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken okullar TÜBİTAK Bilim Fuarlarına start verdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Fuarlar başladı

Yozgat’ta eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren okullar, hazırladıkları bilim fuarlarında yaptıkları bilimsel çalışmaları sergilemeye başladı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve il protokolü de, il genelinde açılan TÜBİTAK bilim fuarlarını ziyaret ederek, öğrencilerin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor. Yozgat Merkez Ortaokulu tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nı Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen ve veliler ziyaret etti. Heyet, burada öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyerek, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu öğrencileri de TÜBİTAK Bilim Fuarı açarak, projelerini sergiledi. Protokol heyeti, burada da öğrencilerin bilimsel çalışmalarını ilgiyle takip ederek, bilgi aldı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, öğrencileri tebrik ederek, boş zamanlarını bu tür sanatsal ve bilimsel faaliyetlerle geçirebilecekleri Yozgat Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’ne davet etti. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da öğrencilerin akademik ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Bu vizyon çerçevesinde açılan fuarları ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Yusuf Yazıcı, “Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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