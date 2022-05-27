Fuara katıldı

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarının açılışına katılan Yazıcı, çalışmaları inceleyerek öğrencilerden bilgiler aldı.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu proje stantlarını ziyaret edip, yapılma süreci ve projelerin amacı hakkında bilgi aldı. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür eden Yazıcı, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katıldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanmış olan projeleri inceleyen Yazıcı, projeler hakkında bilgiler alarak emek veren herkese teşekkür etti. •Haber Merkezi•