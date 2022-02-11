Fuar öncesi toplantı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Bozok Üniversitesinin de içerisinde bulunduğu 12 paydaş Üniversite ile Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF’22) öncesi hazırlıklara ilişkin çevrimiçi toplantı düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın başkanlık ettiği çevrimiçi toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel de katıldı. Bu yıl ikincisi 16-17 Mart tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenecek fuara 250’i aşkın firma, kurum ve kuruluşun stant açarak katılacağı ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerden 25 binden fazla öğrencinin fuarı ziyaret edeceği ön görülüyor. Fuara ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin ülkemizin 8 bölgesinde üniversitelerin Kariyer Merkezleri tarafından düzenlenmesine öncülük ettiği “Bölgesel Kariyer Etkinlikleri” ile ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, üniversitelerin kariyer ve mezunlar merkezlerinin aktif hale getirilerek, işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve kamu kurumlarının, nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılmasının amaçlandığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarına Yozgat Bozok Üniversitesi olarak üst düzeyde katılım sağlayacaklarını ifade etti.