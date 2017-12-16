Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

-Finali Ankara’da yaptılar

YOZGAT’ta geçtiğimiz ay tamamlanan Edebiyat Atölyesi Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, Ankara’da gerçekleşen proje final toplantısına katıldı.

-Finali Ankara’da yaptılar

YOZGAT’ta geçtiğimiz ay tamamlanan Edebiyat Atölyesi Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, Ankara’da gerçekleşen proje final toplantısına katıldı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
5 Okunma
-Finali Ankara’da yaptılar

Türkiye’nin farklı illerinde de uygulanan, ilimizde Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’ın koordinatörlüğünü yürüttüğü Edebiyat Atölyesi projesinin sonlanmasıyla, Ankara’da final toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, projenin her zaman destekçisi olduklarını, gençlere her türlü desteği vereceklerini, yeni şair ve yazarlar yetiştirmek için her türlü katkıya hazır olduklarını bildirdi. İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız da görevini yapmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadığını ifade etti. Projenin Yozgat Koordinatörü Ahmet Sargın ise “Projemizi başarıyla uyguladık ve Ankara’daki final toplantısına ilimizi temsilen katılım gösterdik. Edebiyat dünyasına Yozgat olarak biz de bu proje kapsamında katkı sunduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Programda öğrenciler Anıtkabir ve müze ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-YAZICI DURMUYOR!
-YAZICI DURMUYOR!
-Öğrencilere seminer
-Öğrencilere seminer
-Eğitimciler kan verdi
-Eğitimciler kan verdi
Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor
Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor
Mevlana Haftası kutlandı
Mevlana Haftası kutlandı
TÜGVA ailesi buluştu
TÜGVA ailesi buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim