-Finali Ankara’da yaptılar

Türkiye’nin farklı illerinde de uygulanan, ilimizde Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’ın koordinatörlüğünü yürüttüğü Edebiyat Atölyesi projesinin sonlanmasıyla, Ankara’da final toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, projenin her zaman destekçisi olduklarını, gençlere her türlü desteği vereceklerini, yeni şair ve yazarlar yetiştirmek için her türlü katkıya hazır olduklarını bildirdi. İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız da görevini yapmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadığını ifade etti. Projenin Yozgat Koordinatörü Ahmet Sargın ise “Projemizi başarıyla uyguladık ve Ankara’daki final toplantısına ilimizi temsilen katılım gösterdik. Edebiyat dünyasına Yozgat olarak biz de bu proje kapsamında katkı sunduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Programda öğrenciler Anıtkabir ve müze ziyaretleri de gerçekleştirdi.