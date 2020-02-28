Film izlediler

Birinci Dünya Savaşı başlarında yetişkin nüfus kalmadığından yaşları 12 ila 17 arasındaki gönüllü 120 çocuğun Van’dan cepheye cephane taşımalarını anlatan bir kahramanlık hikâyesinin konu edildiği film Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz sinema ve konferans salonunda gösterildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Okul Müdürü Ayhan Sarsılmaz, öğretmen ve öğrencilerle birlikte filmi izlendi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ‘’Amacımız öğrencilerimize sosyal bir aktivite sağlamak, çocuklarımızın tarihi, kültürel bilgilerini tazelemek; milli ve manevi değerlerini yükselterek onlarda sorumluluk bilincini aşılamaktır. Öğrencilerimizde istendik davranışları kazandırmak, onları hayata daha iyi hazırlamak adına bu tür etkinlikleri arttırarak devam etmeyi planlıyoruz" dedi.