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Film Festivali Tamamlandı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘9 Ülke 9 Şehir Bir Festival’ sloganı ile Osmaniye’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül törenine katıldı.

17 Kasım 2020 Salı 00:26
Film Festivali Tamamlandı

Bozok Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın jüri üyesi olduğu festivalde filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kırgızistanlı kültür sanat insanı merhum Murat Aliyev özel ödülü İran'dan ‘Dumanlı Serhed’ filmi ile Atbin Hosseini, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm Ödülü Özbekistan'dan ‘Suzuk Ota’ filmi ile Murod Odilov, Jüri Kültür Sanat Özel Ödülü Kazakistan'dan ‘Craftsman’ adlı filmiyle Arailym Zhetkergen, Festival Tertip Komitesi Özel Ödülünü Türkiye'den ‘Merkeb-i Mesai’ isimli filmiyle  Hasan Erdoğmuş’a takdim edildi. Ödül Töreninin devamında öğrenci kategorisinde Tataristan'dan ‘Dancing in the Corner’ filmi ile Sungatullin Sultan Zufarovich ve Kırgızistan'dan ‘Hayal’ isimli filmle Çıngız Samudin Uulu, ikincilik ödülünü Türkiye'den Memtevri (Yaylacı) filmi ile Fatih Ertekin, birincilik ödülünü Türkiye'den Oyuncakçı Saklı Yadigarlar filmi ile Yağmur Kartal kazandı. Ödüller Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından takdim edildi. 

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Film Festivali Tamamlandı
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