Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1377
ALTIN
461.073
DOLAR
8.0884
STERLİN
11.3287
EURO
9.7271

Fidanlar toprakla buluşturuldu

SORGUN ilçesinin Çiğdemli Beldesi’nde minikler fidanları toprakla buluşturdu.

20 Nisan 2021 Salı 00:38
Fidanlar toprakla buluşturuldu

Çiğdemli Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de katılımıyla okula ait çamlık bölgesinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 'Bir fidan bir insan' sloganıyla yola çıkan okul 115 fidanı doğaya kazandırdı. Öğrenciler bu etkinlik sayesinde ormanı ve ağacı sevmenin önemini kavradı, ağaçların dünyanın akciğerleri olduğunun farkına vardı. Her yıl Orman Haftasında yapılan etkinlik bu yıl yağışlar nedeniyle Nisan ayı başında yapıldı. Anlamlı çalışmada emeği geçen Çiğdemli Yunus Emre İlkokulu idarecilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve okul personeline teşekkür edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALIŞMA EKiBi TOPLANDI
ÇALIŞMA EKiBi TOPLANDI
Seminerler tamamlandı
Seminerler tamamlandı
Su kullanımında tasarruf
Su kullanımında tasarruf
Eğitim değerlendirildi
Eğitim değerlendirildi
Bilişim Etkinlikleri tamamlandı
Bilişim Etkinlikleri tamamlandı
Dereceye girenlere ödül
Dereceye girenlere ödül
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim