Fidanlar toprakla buluşturuldu

Çiğdemli Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de katılımıyla okula ait çamlık bölgesinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 'Bir fidan bir insan' sloganıyla yola çıkan okul 115 fidanı doğaya kazandırdı. Öğrenciler bu etkinlik sayesinde ormanı ve ağacı sevmenin önemini kavradı, ağaçların dünyanın akciğerleri olduğunun farkına vardı. Her yıl Orman Haftasında yapılan etkinlik bu yıl yağışlar nedeniyle Nisan ayı başında yapıldı. Anlamlı çalışmada emeği geçen Çiğdemli Yunus Emre İlkokulu idarecilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve okul personeline teşekkür edildi.