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Festivale Yozgat damgası

Yozgat Bozok Üniversitesi, İtalya’da düzenlenecek film festivali etkinliklerine resmi destekçi olarak temsilci gönderecek.

18 Haziran 2021 Cuma 00:59
Festivale Yozgat damgası

Yozgat Bozok Üniversitesi, İtalya'da 1997 yılından itibaren devam eden ‘Religion Today Film Festivali’ne bu yıl resmi destekçi olarak katılacak. 
İngiltere Cambridge merkezli Fish and Art Vakfı ve İtalya ortaklığında devam eden Religion Today Film Festivali’ne Yozgat Meslek Yüksek Okulu Radyo TV Programı katılım sağlayacak. Her yıl İngiltere Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen uluslararası festival, Yozgat Bozok Üniversitesinin dahil olmasıyla 20 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Radyo TV programından 10 öğrenci İtalya'da ağırlayacak. Uluslararası Festivale katılım sağlayacak olan öğrenciler, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen sinema -televizyon çalışanları ile tanışacak, festivalde filmlerini yarıştırabilecek ve iş ağını geliştirebilecek. Öğrencilerin yol, konaklama, vize işlemleri dahil tüm masrafları yine festival komitesi tarafından karşılanacak. Bu kapsamda 2022 yılı Haziran ayı içerisinde festivalin ikinci ayağının Yozgat'ta gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede İngiltere ve İtalya’dan gelecek konuklar ile kısa film ve belgeseller yarışacak, film atölyeleri düzenlenecek. İngiltere Ulusal Ajansı’nın finanse ettiği projenin hem Türkiye hem de üniversite yürütücülüğünü ise Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı üstlenecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitenin her alanda olduğu gibi sanatın her dalında da önemli başarılara imza attığını ifade etti. Karadağ, ‘’İtalya’da düzenlenecek olan ‘Religion Today Film Festivali’ne bu yıl Üniversitemiz resmi destekçi olarak kabul edildi. Festivale belli sayıda öğrencimiz katılacak ve önemli bir birikim ve tecrübe kazanacaklar. Bu önemli başarıdan dolayı başta Üniversitemiz adına projeyi yürütecek Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’ya teşekkür ediyor, festivalin başarılı geçmesini temenni ediyorum’’ diye konuştu.

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Festivale Yozgat Damgası
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