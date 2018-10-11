Festivalde Bozok rüzgarı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sinemaseverleri alanının en önemli kişileri ile buluşturan festivalin özel davetlileri arasında Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler Bölümü Radyo ve Televizyon Programcılığı de vardı. Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, iki yıllık Radyo Tv programcılığı programına bu yıl ilk öğrenci alındığını hatırlatarak, öğrencilerle birlikte Antalya Film Festivali'ne davet edildiklerini, bir hafta süreyle etkinliklerde yer aldıklarını kaydetti. Kalaycı, ‘’Öğrencilerimiz bir hafta boyunca dünya çapında yönetmen, oyuncu ve senaristlerle tanışarak, sorular sorup, iletişim numaralarını aldılar. Şehrimizi ve üniversitemizi bir hafta boyunca tanıttılar’’ dedi.