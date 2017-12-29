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Fen Lisesi’ne yer tahsisi

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, ilçede bulunan 4 katlı 24 derslikli bina ile 200 kişilik öğrenci yurdunu Fen Lisesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretmeye hazır olduklarını söyledi.

Fen Lisesi’ne yer tahsisi

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, ilçede bulunan 4 katlı 24 derslikli bina ile 200 kişilik öğrenci yurdunu Fen Lisesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devretmeye hazır olduklarını söyledi.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Fen Lisesi’ne yer tahsisi

Karadavut, Yenifakılı ilçesinde 2012 yılında Meslek Yüksek Okulu için yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurdu ve 5 bin 500 metrekare üzerine inşa edilen 4 katlı 24 derslikli okul binasının Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilmesini istedi. Karadavut, ilçeye Fen Lisesi kazandırmak istediklerini belirterek, Meslek Yüksekokulu'nun açılma noktasında YÖK'ün almış olduğu birtakım kararların bulunduğunu, bu kapsamda Meslek Yüksek Okullarının küçük ilçelere açtırılmaması, mevcut yerleri de daraltarak azaltma konumuna girdiğini kaydetti. Karadavut, ‘Dolayısıyla ilçemizdeki bu hazır binamızı Milli Eğitim Müdürlüğümüze devrederek Kurtuluş Savaşı'nda, 1915 olaylarında adını duyuran ve Anadolu'nun ortasından çıkan kahramanımız, Kaymakamımız Şehit Kemal Bey’in adını vererek ‘Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi'ni’ ilçemize kazandırmak istiyoruz” dedi.

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