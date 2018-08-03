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Fatih rekor tazeledi

ŞEFAATLİ Fatih Ortaokulu’ndan mezun olan 24 öğrenci, sınavla öğrenci alan okullara kayıt yaptırdı.

Fatih rekor tazeledi

ŞEFAATLİ Fatih Ortaokulu’ndan mezun olan 24 öğrenci, sınavla öğrenci alan okullara kayıt yaptırdı.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Fatih rekor tazeledi

Fatih Ortaokulu’ndan 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrencilerden 19’u Fen Lisesi, biri Proje Anadolu Lisesi, 2’si Proje İmam Hatip Lisesi, 2’si Sosyal Bilimler Lisesi’ne kayıt yaptırdı. Okul Müdürü Mustafa Ünalan, ‘’Öğrencilerimizin bu okullara yerleşmelerinde büyük emekleri olan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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