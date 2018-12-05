Farkındalık oluşturacak

Etkinlik, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Kütüphanesi’nden başlatılacak, değişik mekanlarda sürdürülecek. Amaçlarının ‘kitabı, medeniyetlerin temel değeri olarak görmek, görsel kolaycılığa karşı yazarın imzası değerinde kitap okumayı, kitaplaşmayı ve kitabı yüceltmek’ olduğunu belirten Bilim ve Kitap Dostları derneği Yozgat Şube başkanı Veysel Çekerek, ‘’Yozgat’ta farkındalık oluşturacağız’’ dedi.

Kitaba olan değeri ve ilgiyi yapacakları farkındalık etkinlikleriyle daha da yüceltip artıracaklarını vurgulayan başkan Çekerek bu vesileyle kütüphaneleri de zaman zaman ziyaret edip, okuma programları düzenleyeceklerini vurgularken, halkın katılımına da dikkat çekti. İlk olarak, Yozgat’ta faaliyet gösteren, mütevelli heyeti başkanlığını, eski milletvekili ve yazar Dr. Ali Şakir Ergin’in yürüttüğü ‘Ahmet Şevki Ergin Hizmet ve Kültür Vakfı Kütüphanesi’nde programa başlanılacak, değişik zaman diliminde kahvehane, okuma alanları ve kütüphaneler gibi değişik mekanlarda farkındalık etkinlikleri yapılacak. Bilki Der Yozgat Şubesi tarafından Cumartesi günü gerçekleştirilecek farkındalık etkinliğinde Vakıf başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, kaleme alarak yayınladığı ‘Çapanoğulları Hadisesi ver Abdülkadir Beyin Hatıraları’ adlı kitabından pasajlar sunacak. Ardından kütüphane gezilerek, farkındalık oluşturulacak.

