Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727

Farkındalık eğitimi

YOZGAT Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanlarının yaşamlarında yaşadıkları sorunların aşılmasına yönelik farkındalık eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Farkındalık eğitimi

YOZGAT Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanlarının yaşamlarında yaşadıkları sorunların aşılmasına yönelik farkındalık eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
29 Okunma
Farkındalık eğitimi

 Sorgun ilçesinde, Fatih ortaokulu 5-6’ıncı sınıf, Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu 3-4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik ‘Sokak hayvanları farkındalık’ çalışması yapıldı. Okulda çocukların hayvanlara bakış açısının yetişkinlerden çok farklı olduğunun gözlemlendiğine dikkat çekilerek, ‘Yüreği merhamet dolu çocuklarımız için gerekli kurum ve kuruluşlar en doğru adımı atmalıdır. Hayvanları sokaklardan yok edemeyeceğiz gerçeği ile onları tedavi ettirip, kısırlaştırıp tekrar benimsedikleri sokaklara bırakmalıdır. Sokaklara besleme ve su odakları kurularak hayvanların yaşamları desteklenmelidir’ denildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çevre ödülü Yavuz Selim’in
Çevre ödülü Yavuz Selim’in
Z Kütüphane açıldı
Z Kütüphane açıldı
Sanatı sergilediler
Sanatı sergilediler
Şehrin 50 yıl sonrası düşünülmeli
Şehrin 50 yıl sonrası düşünülmeli
AYÇ’den yıl sonu etkinliği
AYÇ’den yıl sonu etkinliği
Gezici Matematik Müzesi
Gezici Matematik Müzesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim