Farkındalık eğitimi

Sorgun ilçesinde, Fatih ortaokulu 5-6’ıncı sınıf, Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu 3-4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik ‘Sokak hayvanları farkındalık’ çalışması yapıldı. Okulda çocukların hayvanlara bakış açısının yetişkinlerden çok farklı olduğunun gözlemlendiğine dikkat çekilerek, ‘Yüreği merhamet dolu çocuklarımız için gerekli kurum ve kuruluşlar en doğru adımı atmalıdır. Hayvanları sokaklardan yok edemeyeceğiz gerçeği ile onları tedavi ettirip, kısırlaştırıp tekrar benimsedikleri sokaklara bırakmalıdır. Sokaklara besleme ve su odakları kurularak hayvanların yaşamları desteklenmelidir’ denildi.