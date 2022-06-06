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Farkındalık amaçlı eğitim

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi programı öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Batmaz tarafından Çocuk Gelişimi, Yaşlı Bakımı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileriyle Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında etkinlik düzenledi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:37
Farkındalık amaçlı eğitim

Düzenlemiş olduğu ‘Dumansız Hava Sahası’ etkinliğiyle yüksekokulu öğrencilerinin farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan Öğretim Üyesi Onur Batmaz, etkinlikte emeği geçen öğrencilere, hocalara, yardımcı personellere ve yüksekokul sekreterine teşekkür etti. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Amaçlı Eğitim
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