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Fakültede görev değişimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akdağ atandı.

06 Ekim 2020 Salı 00:49
Fakültede görev değişimi

Bir süredir İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, dekanlık görevini düzenlenen devir teslim töreni ile Prof. Dr. Mustafa Akdağ’a teslim etti. İletişim Fakültesi binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dekanlık görevini bir süredir yürüten Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca'ya teşekkür etti. Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca'nın fakülteye tamamlanmış ve halen hazırlığı devam eden projelerle değer kattığını ifade eden Karadağ, bu bayrak yarışında yeni görevi devralan Prof. Dr. Mustafa Akdağ'a da hayırlı olsun dileklerini iletti.  Devir teslim törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney ve İletişim Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

Son Güncelleme: 05.10.2020 18:51
Anahtar Kelimeler:
Fakültede Görev Değişimi
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