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FABRiKA GiBi OKUL

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Milli Eğitim Bakanlığı için 2 bin 500 öğrenci sırası yapıldı, 2 bin 500 sıranın da siparişi aldı. Anaokulları için bin 200 denge tahtası yapıldı, okullarda kullanılmak üzere 125 pedallı dezenfektan aparatı üretmi yapılarak, teslim edildi.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:00
FABRiKA GiBi OKUL

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okuldaki bölümlerde incelemelerde bulundu. Yazıcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek,  her bir öğrenciyi meslek lisesini seçtiklerinden dolayı en az bir meslek sahibi olarak gördüğünü söyledi. Fabrika gibi çalışan lisede, okul araç gereçlerinin yanında döner sermaye aracılığıyla sipariş üzerine özel mobilya üretiminin de yapıldığını hatırlatan Yazıcı, okulda yılda ortalama 5 bin sıra üretildiğini aktardı. Mesleklerini en iyi şekilde yapıp, ülkeye ve üretime sağlayacakları katkılardan hiç şüphesinin olmadığını dile getiren Yazıcı, Meslek Lisesi öğrencilerinin ülkenin geleceği için çok değerli olduklarını vurguladı. Sanayi, eğitim, hizmet, turizm, gıda gibi birçok sektörde Meslek Liselerinin birçok başarıya imza atarak, sektörlerdeki kaliteyi her geçen gün artırdığına vurgu yapan Yazıcı, öğrencilerle sohbet edip istek ve önerilerini dinledi. Yazıcı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Milli Eğitim Bakanlığı için 2 bin 500 öğrenci sırası yapıp teslim ettiğini, 2 bin 500 adet yeni sipariş aldığını, Anaokulları için bin 200 adet denge tahtası, merkezdeki okullar için 125 adet pedallı dezenfektan aparatı ürettiğini bildirdi. Okullarda ihtiyaç duyulan eğitim araç ve gereçlerin üretiminin ve tamirinin de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldığını belirtti. Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, ülke açısından üretimin önemini vurgulayarak,  ‘’'Üretimde akla ilk olarak hammadde ve bu hammaddeleri işleyip ürüne dönüştürecek iş gücü, yani kalifiye eleman ihtiyacı gelmektedir. İşte Meslek Liselerimiz sektörün ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirilmesinde lokomotif görevi görmekle birlikte salgın sürecinde üretime sağladıkları katkılarla önemi her geçen gün artmaktadır’’ diye konuştu. Yazıcı, okulda kurum kültürünün geliştirilmesi için öğrenci ve velilere yönelik sorun analizlerinin yapılması, sorunların genel başlıklar haline getirilerek bir eylem planı dahilinde velilere seminerler verilmesi talimatı verdi. Yazıcı, okulun yöneticilerine, öğretmenlerine, öğrenci ve çalışanlarına ülke ekonomisine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. 

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