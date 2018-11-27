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Eylem planı için toplandılar

SARIKAYA Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi. Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Din Öğretimi Şube Müdürü Haluk Timur ve öğretmenler katıldı.

Eylem planı için toplandılar

SARIKAYA Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi. Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Din Öğretimi Şube Müdürü Haluk Timur ve öğretmenler katıldı.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Eylem planı için toplandılar

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulamaya konulan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Yöneticileri Gelişim Eylem Kasım Ayı Toplantısında İmam Hatip Okullarında görev yapan yöneticilerin gerek akademik gerekse sosyal yönden birbirlerinin gelişimine destek olmak ve yönetici alanındaki birikimlerini birbirleri ile paylaşmalarına imkan sağlamak adına yapıldığı öğrenildi.

Toplantıda özellikle başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabeler ile içtihat sahibi İslam Alimlerinin din eğitimi konusunda uygulamaları örneklerle müzakere edildi.

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