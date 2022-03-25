Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ programında öğrenciler bilgilendirildi. Düzenlenen programa eğitimci olarak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz katıldı. Düzenlenen programda eş seçiminde değinen Psikolojik Danışman Kübra Şenöz, “Evlilik kararı ve eş seçimi, hayatta alınan en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir olmamalıdır. Çünkü alınan kararla birlikte kişi bundan sonraki hayatını kiminle geçireceğini, kendini bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının anne ve babasının kim olacağına karar vermektedir. Bu nedenle eş seçimini şansa bırakmak yerine doğru adımlar atmalıyız. Eş seçimi kararında ilk adım kişinin kendi kişilik özelliklerini tanıması ve farkında olmasıdır. Ben kendimin ne kadar farkındayım? Ben kimim? Karşısında ki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da ikinci adım olmalıdır” ifadelerini kullandı.

İyi bir başlangıç yapmanın evliliğin ömrünü uzattığını ifade eden Sosyolog Merve Er ise,” Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle; Evlenmeden önce eşlerinde veya ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu, karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri örülmektedir. Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmeli çünkü yapılan şu davranışlar çiftlerin boşanma ihtimalini artırmaktadır: Acele ve ani karar verme, kişinin evlenememe korkusuyla düşünmeden hareket etmesi, birbirini yeterince tanımamak, birbirine uymayan düşünce yapıları, sadece mantık veya sadece aşk evliliği yapmak, yalnız kalma korkusuyla ani karar verme, eşin ailesiyle anlaşamamak. Artan boşanma sayıları dikkate alındığında çiftler evlilik öncesi süreci iyi değerlendirmelidir” şeklinde konuştu.