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Evlerin kapısı eğitime açılıyor

KADIŞEHRİ ilçesinde öğretmen Büşra Kozan’ın kuruculuğunu yaptığı ‘Evimizi Değerlerimize Açıyoruz’ adlı proje kabul gördü.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:09
Evlerin kapısı eğitime açılıyor

 Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, e-twinning platformunda kabul edilen projeye Kadışehri ilçesindeki 7 okuldan öğretmenlerin de ortak olduğunu söyledi. Aksoy, ‘Evimizi Değerlerimize Açıyoruz’ projesinin nasıl yürütüleceği ve görev dağılımlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti. Aksoy, ‘’Bizi biz yapan değerlerimizi okuldan uzak kalan öğrencilerimize aktarmamız için yapılacak etkinlikleri bu toplantıda belirledik. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Emeği geçen değerli meslektaşlarıma teşekkür ederim’’ dedi.

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Evlerin Kapısı Eğitime Açılıyor
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