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Evlere kitap ve test seti servisi

SORGUN ilçesi Yeniyer beldesi Ahmetfakılı İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, salgın döneminde öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kitap ve test seti dağıtıyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:13
Evlere kitap ve test seti servisi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, öğretmenlerin salgın döneminde özverili çalıştığını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti. Kaya, kırsal mahallede görev yapan Ahmetfakılı İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinin, zor şartlarda sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak, onları yönlendirmek için fedakarca çalıştıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz çevrelerinden temin ettikleri kitap ve testleri öğrencilerimizin evlerine kadar götürüp kendilerine teslim etti. Öğrencilerimiz de kitapları okuyarak, testleri çözüp sınavlarda başarı elde edecektir" dedi. Okul Müdürü Murat Güngör de öğretmen Hakan Özbay ile birlikte Türkiye genelinde tanıdıkları kişi ve kurumlarla iletişime geçtiklerini, herkesin kendilerine bu konuda hediye kitap ve test gönderdiğini belirtti. Öğrencilerin bu ortamda internet üzerinden sınavlara hazırlandığını, interneti olmayan öğrencilerin sıkıntı yaşadığını dile getiren Güngör, “Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ODTÜ Grubu, Pazarören Mezunları Grubu, hakimler ve öğretmenlerden temin ettiğimiz 100 kitap seti, 50 civarında test setini öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitime destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Evlere Kitap Ve Test Seti Servisi
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