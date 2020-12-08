‘’Çocuk, hayatına katkıda bulunabilecek birçok davranışı ve bilgiyi oyun yoluyla öğrenir’’ gerçeğinden hareketle, ebeveynlerin nasıl ki çocuklarının beslenme, barınma, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarını gideriyorlarsa, oyunların da çocuk gelişimi için gerekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Oyunun, çocuğun kendini ifade etmede, yeteneklerini keşfetmede, motor becerilerini geliştirmede, zihinsel, duygusal ve dil gelişimini sağlamada en etkili yöntem olduğu bildirildi. Oyunların çocuğun dili olduğu, henüz konuşamayan, kendini ifade edemeyen, ihtiyaçlarını dile getiremeyen bir çocuğun oyun aracılığı ile içsel motivasyonunu dışa yansıttığına vurgu yapıldı. Çocuklarla birlikte evde keyifli zamanlar geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Evde Oyun Var etkinlik kitabın bakanlık sitesinden indirilebileceği açıklandı.