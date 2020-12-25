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Evde eğlenceli deney

Saraykent Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülşah Tuğba Kurt, öğrencilerle işbirliği yapma, üretkenlik birlikte başarma, amacıyla hazırlanan ‘Evde eğlenceli deneyimler’ adlı e-twinning projesi başlattı.

25 Aralık 2020 Cuma 00:50
Evde eğlenceli deney

SARAYKENT Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu 7/ A sınıfı öğretmeni Gülşah Tuğba Kurt, farklı illerden 8 öğretmenin katkısı ile çocuklarda okuma alışkanlığı kazandırmaya, bu alışkanlığı sürekli hale getirmek için onları motive etme eleştirel düşünebilme, okuduğunu yorumlayabilmesi amacıyla geliştirilmiş olan Okuma Seferberliği eTwinning projesini devreye soktu. Proje ile okuduğunu anlayan, kitap karakterlerini analiz edebilen, eleştirmek, düşünebilen öğrencilerin her ay okuduklarında onları en çok etkileyen olay ve kahramanları ifade etmeleri, kendi yorumları ile değerlendirebilme yapmaları, poster, afiş, kukla gibi görsel şekilde okudukları kitabı hissettirmeleri ve görünür kılmaları sağlanması hedeflendi. Yaşanılan zorlu pandemi sürecinde öğrencilerinin kitap okumayı daha çok sevmelerini sağlamak açısından okul kütüphanesindeki her kitabı inceleyen Gülşah Tuğba Kurt, ‘’Okuma Seferberliği Projemizi uzaktan eğitim yoluyla sürdürüyoruz. 9 ayrı ilden öğretmen 89 öğrenci ile her ay bir kitap okuyup okuduğu kitabı yorumlayarak görsel sonuç elde etmelerini planlıyoruz’’ dedi. Covid-19 sürecinde derslerinden geri kalan zamanlarda kitap okuyarak geçiren Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu öğrencileri, okudukları kitapların içerikleri dahilinde çeşitli web2 araçlarıyla kapak tasarımı, yazara mektup, kitabın sonunu değiştirmek gibi ay sonu değerlendirmeleri yapıyor. Bununla beraber Proje ortaklarından olan Marziye İbrahim Ertek ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülşah Tuğba Kurt, proje kapsamında bireysel görev olarak Proje Aylık Haber Bülteni hazırlıyor. (Seyfettin Sağlam) 

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Evde Eğlenceli Deney
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