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Evde eğitime yakın takip

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Biz hep sizinleyiz’ sloganı ile uzaktan eğitim programının amacına uygun olarak sürdürülebilmesi amacıyla öğrencileri, velileriyle birlikte yakın takibe aldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:36
Evde eğitime yakın takip

Gümüşdiğin Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu idarecileri, uzaktan eğitim kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, EBA ve TRT EBA TV girişlerini kontrol etti. 8. Sınıf öğrencilerine birinci dönem ünitelerini kapsayan soru bankaları verildi, LGS sınavına girecek öğrencilere moral, motive ve destekleri ileten Okul Müdürü Satılmış Şahin ve öğretmenler, öğrencilerin başarılı olabilmeleri için uygulamaları gereken yöntemler konusunda da bilgiler verdi. 
HEDİYE VERDİLER
Halıköy İmam Hatip Ortaokulu idarecileri de, öğretmenlerle birlikte, uzaktan eğitim kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenler, Elmalı, Aşağı Kızılöz ve Belören köylerinde ikamet eden 45 öğrenciyi ziyaret etti, EBA girişleri ve EBA TV izleme durumu hakkında bilgi aldı. ‘Kadışehri Okuyor’ adlı okuma projesi kapsamında iki günde 179 öğrenciye oluşan öğretmenler, ulaşamadıkları çok az öğrencinin kaldığını, en kısa zamanda diğer öğrencilere de ulaşıp hediyelerini takdim edeceklerini belirttiler. Okul Müdürü Hamza Karataş, öğretmen Ali Çakmaz, gittikleri köylerde öğrenci velileri ve köylülerle de okula konusunda sohbet etme imkanı buldu. 

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Evde Eğitime Yakın Takip
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