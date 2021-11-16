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Evde eğitim

Yozgat’ta Evde Eğitim faaliyetleri devam ediyor.

16 Kasım 2021 Salı 00:06
Evde eğitim

Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta- okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmeti Yozgat merkez ve ilçelerinde ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat il genelinde 9 öğrencinin öğretmenleri kontrolünde evde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, en az üç ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren ya da örgün eğitimden yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelenenlerin bundan yararlandıklarını aktardı. Yazıcı, en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman takip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Raporu'nda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verildiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Yozgat merkez, Yerköy, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerinin bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunca yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca alınan karar doğrultusunda öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulmaktadır. Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun değerlendirme sürecinde İl/ilçe özel eğitim kurulu; RAM tarafından düzenlenen,  Özel Eğitim değerlendirme Kurulu Raporu, Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu, Veli Sözleşmesi ve Sağlık Raporu esas alınarak öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına karar verilmektedir. İhtiyaç duyan tüm velilerimiz evde eğitim faaliyetlerinden yararlanabilirler’’ diye konuştu.

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