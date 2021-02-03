eTwinning okulu olma sürecinde aday okulların aynı zamanda Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen bir akreditasyon aracı olan eSafety Label almaya hak kazandıkları belirtildi. eGüvenlik anlamında okullarının belli bir standartta olduğunun da kanıtlandığına dikkat çekildi. Yozgat’ta eTwinning okulları ‘Şehit Erhan Ar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, FatmaTemel Turhan Ortaokulu, Özcan Yıldırım İlkokulu, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Milli Egemenlik Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Metin Arslan İlkokulu, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi, Yeşilyurt İlkokulu, Kayapınar İstiklâl Ortaokulu’ olarak belirlendiği bildirildi.