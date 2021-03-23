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eTwinning başarısı sevindirdi

SORGUN ve Sarıkaya ilçelerinde öğrenciler eTwinning alanında başarıya imza attı.

23 Mart 2021 Salı 00:35
eTwinning başarısı sevindirdi

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu Öğrencileri eTwinning Kalite Etiketlerini törenle aldı. Okulun, geçen yıl ortağı olduğu, Eba Kategorisinde Türkiye'nin en iyi projesi seçilen English Beyond Ability (EBA) projesi, kalite etiketleri öğrencilere Okul Müdürü Tahsin Akdeniz tarafından takdim edildi. Sarıkaya Kayapınar İstiklâl İlköğretim Okulu da, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan eTwinning platformunda yürüttüğü başarılı çalışmalar ile Avrupa seviyesinde yüksek bir görünürlüğe sahip olmasını sağlayacak olan ‘eTwinning School’ etiketini kazandı. Bu etiketi alan okulların, dijital uygulamalar, e-güvenlik uygulamaları, pedagojiye yenilikçi yaklaşımlar kazandırma; personelin sürekli mesleki gelişiminin desteklenmesi, personelle ve öğrencilerle işbirlikçi öğrenme uygulamalarının desteklenmesi bakımından öncü okullar olarak tanımlandığı kaydedildi. Kayapınar İstiklâl İlköğretim Kurumunun, kazandığı etiketi tüm tanıtıcı ve bilgilendirici materyallerde kullanabilecekleri açıklandı. 

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ETwinning Başarısı Sevindirdi
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