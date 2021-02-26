eTwinner Çalıştayı düzenlendi

Yazıcı, projelerden olan eTwinning projelerine ilginin gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, ‘’Hem genel anlamda Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin aktif olarak kullanılması hem 21.yy. becerilerinin ve Bilişim Teknolojileri kullanım becerisinin artırılmasına ciddi katkı sağlayan eTwinning projelerinde çalışan çok sayıda öğretmenimiz bulunmaktadır’’ dedi. Yazıcı, ilk defa 13 İlde, bin katılımcı öğretmen, 100 eğitim veren öğretmen ile 14 il koordinatörünün katılımıyla çalıştay düzenlendiğini hatırlatarak, Çalıştayın açılış programına Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük’ün de katıldığını bildirdi. Yazıcı, 13 İl Müdürü, eTwinning Türkiye Koordinatörü M. Fatih Döğer, Ulusal Destek Servisi- Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal‘ın katılımlarıyla gerçekleşen çalıştayın ilgi gördüğünün altını çizdi. Yazıcı, 2 gün süren Çalıştaya 6’sı eğitimci olmak üzere 25 Öğretmenin dahil olduğunu, Çalıştaya katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti, başarılı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.