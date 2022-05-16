Etkinlikte durmak yok

Yozgat ve diğer illerin okullarından gelen davetleri çevirmeyen Böyükata, öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor. Programının 37’ncisinş Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca’da ve 38’incisi ise Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde yapan Böyükata, heyecanla etkinliklerini gerçekleştirdi.

AKADEMİSYENLERDEN BÜYÜK İLGİ

Böyükata’nın yapmış olduğu etkinliklere Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) akademisyenlerinin ilgisi de artarak devam ediyor. Böyükata’ya etkinlikte Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Nezahat Güçlü, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nazike Karagözoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Güçlü ve Dr. Öğretim Üyesi İpek Özbay eşlik etti. Öğretim Üyeleri Kuzayca Şehit Suat Altuntaş İlkokulu’nda ‘Ben be Aziz Sancar Olabilirim’ ve ‘Gözlem Yaparım Kayıt Tutarım’ başlığı altında öğrencilerle uygulamalı ve etkileşimli çalışmalar gerçekleştirdi. Sarıkent Ortaokulu’nda ise ‘Sarıkent'ten de İbn-i Sina Çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıklarıyla isimlendirdikleri aktivitelerde öğrencileri farklı konularda ufuk açıcı ve yol gösterici bilgiler verdiler. Öğretmenlerle yapılan ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ konulu buluşmada mesleğe, öğrenciye ve okul-aile ilişkilerine dönük sohbet havasında bilgiler paylaşıldı.

ÇOCUKLARIN ÇOŞKUSU ZİRVEDE

Kuzayca köyünde Şehit Suat Altuntaş İlkokulunda okuma etkinliği düzenleyen Böyükata, öğrencilerle farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, okul çevresinde dikkatlerini çeken objeleri sınıfa getirerek resimlerini çizdi. Çizilen resimler üzerinden sohbet eden Böyükata ve Nezahat Güçlü, çevredeki ağaç ve tarım ürünlerinden de söz açarak, tüketilen gıda ürünlerinin sofralara ulaşıncaya kadar geçen süreçleri öğrenci seviyelerine uygun biçimde karşılıklı konuşmalarla ele aldı. Ayrıca üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile de bir araya gelen profesörler, öncü bilim insanlarının hayatlarından örneklerle, onların bilime ilgilerini ve ilerde bilim insanı olarak hayallerini insanlığın faydasına nasıl hayata geçirebilecekleri yönünde farkındalık oluşturdular.

ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ BİLGİLER

Sarıkent köyünde, Sarıkent Ortaokulunda ise öğrenciler yapılan etkinlikler ile yeni bilgiler öğrendiler. Dr. Öğretim Üyesi Nazike Karagözoğlu beşinci ve altıncı sınıf öğrencileriyle uygulamalı ebru çalışması yaptı. Sanatla uğraşmanın ve bunun incelikleriyle tanışmanın fırsatını yakalayan öğrenciler, yaptıkları ebru çalışmalarını arkadaşlarına, öğretmenlerine ve akademisyenlere de gösterdi. Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileriyle sonra da beş ve altıncı sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, onlara sanal gerçeklik ve metaverse konularında merak uyandıran bilgiler paylaştı. Öğrencileri yenilikçi teknolojiler hakkında bilgilendirdi. Yapay Zeka teknolojisinin ve robotların ilerde bize nasıl bir dünya sunacağını çocuklara videolarla anlatıp onların bilişim dünyasında yaşanılanları yakından görmesini sağladı. Öğrencilerin ‘köy koleji’ ortamında akıllı tahtalarla, teknoloji sınıflarıyla ve fen laboratuvarlarıyla teknolojiyi yakından takip etme fırsatı bulmalarının aslında köy okullarının ne kadar donanımlı ve değerli olduğunu da ortaya koydu. •Haber Merkezi•



