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Etkinlikte bir araya geldiler

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, gençler 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Ahmet Uslu Parkı'nda düzenlenen çiğköfte etkinliğinde bir araya geldi.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:51
Etkinlikte bir araya geldiler

Etkinliğe, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü ve gençler katıldı. Çiğköfte ve çay ikram edilen etkinlikte konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, bu tip etkinliklere çok önem verdiklerini belirterek, "Müdürlüğümüz, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için bir çok etkinlik düzenliyor. Özellikle salonumuzda düzenlediğimiz etkinliklere gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bugün de burada gençlerimizle bir araya geldik ve onların taleplerini dinledik. Ayrıca gençlerimiz, soysal ve sportif yönden ilçemizde olmasını istedikleri etkinlikleri kurum amirleriyle istişare etti" dedi.
Tunçer, Sorgun'da hayata geçirilecek sportif ve sosyal projeler hakkında da bilgi verdi.
AA

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Etkinlikte Bir Araya Geldiler
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