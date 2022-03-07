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Etkinliklere devam

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata ‘Köyde Okuma’ etkinliklerini aralıksız olarak sürdürüyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:19
Etkinliklere devam

Bulduğu her fırsat köy okullarından ki öğrencilerle buluşan Böyükata tecrübelerini aktarıyor. Bu hafta Yozgat’a bağlı Çadırardıç Köyünde ki öğrencilerle buluşan Böyükata böylece etkinliğin 31’incisi düzenlemiş oldu. Böyükata’ya, etkinlikte Doçent Dr. Recep Temel eşli etti. Öğrencilerle sohbet eden Profesör Dr. Mustafa Böyükata ve Doçent Dr. Recep Temel, ‘Çadırardıç'tan da Fuat Sezgin çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında öğrencilerin meraklarını uyandıracak bilgiler paylaştılar. Öğrencilerin sohbetlerinin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Böyükata ve Temel, ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ başlığı etrafında neler yapabileceklerini tartıştılar ve öğrenci odaklı çalışmaların önemini ortaya koydular.
Doçent Dr. Recep Temel öğrencilere değer kavramlarının önemini hissettirecek ve fark ettirecek bilgiler anlattı. Çocukların heyecan içerisinde sordukları sorulara onları sakin ve rahat hissettirecek bir yaklaşımla cevaplar veren Temel, geleceğin Türkiye’sinde her anlamda etkin birer birey olabilmeleri için gerekli olan farkındalık üzerine öğrencilerle detaylı bir sohbet gerçekleştirdi. Farkındalığın ne anlama geldiği yönündeki paylaşımlarla birlikte istedikleri takdirde ülkemiz ve insanlık adına büyük işler yapabileceklerini ve bunu nasıl başarabileceklerini örneklerle izah etti. 
Öğretmenlerin ve öğrencilerin memnun kaldığı ve akademisyenlerin köy okullarına bizzat giderek bir şeyler yapmaya çalışmasının ne denli anlamlı olduğunun ifade edildiği programa ilişkin olarak, Çadırardıç İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Ocak ziyaretlerinden dolayı Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti. 
 

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